Covid-19 : les habitants et les médecins de tous les départements de France doivent s'adapter

Tous les départements de France sont touchés par le nouveau coronavirus, avec en première ligne les départements du Grand-Est, de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France. Lundi 9 mars, habitants, comme médecins doivent apprendre à vivre avec les mesures restrictives qui ont été mises en place. Médecin généraliste dans à Senlis, dans l'Oise qui est un des foyers épidémiques du Covid-19, Claire Duchesne porte désormais un masque constamment en présence de ses patients. Face au virus, les personnes âgées sont les plus fragiles, et les plus inquiètes. "Je ne sors pas, j'ai peur d'aller dehors, alors j'espère ne pas l'attraper", explique une dame âgée.

300 000 élèves en vacances forcées

Le virus circule activement dans plusieurs départements comme le Haut-Rhin, l'Oise, le Morbihan et la ville d'Ajaccio en Corse. Dans ces endroits, les écoles sont fermées, avec plus de 300 000 élèves confinés chez eux. Et les parents ont donc dû s'adapter. "Ce matin il faut assumer. 15 jours, on verra. Je suis fonctionnaire, je ne sais même pas comment ça va se passer à mon niveau", s'inquiète une mère de famille.

