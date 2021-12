Covid-19 : les Français pourront se déplacer à Noël, assure Jean-Baptiste Lemoyne

C. Graziani

Jean-Baptiste Lemoyne veut rassurer les Français pour les fêtes de fin d'année. "Nous pourrons partir à Noël dès lors que nous sommes tous responsables. Il faut redoubler de vigilance dans le respect des gestes barrières et aller faire son rappel de vaccin si on est éligible. Le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse se faire tous, c'est de casser cette cinquième vague", affirme le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme dans les "4 Vérités" vendredi 3 décembre.

Il encourage par ailleurs les Français à voyager en France et profiter de la neige et des stations de ski qui ouvrent, pour la plupart ce week-end.

LR "sans leader et sans projet"

"Il y a un petit coup de frein depuis dix jours dans le secteur du tourisme, notamment le tourisme des affaires et l'événementiel. On est en train de regarder s'il y a un besoin d'aides financières. On ne va pas lâcher les entreprises", assure le ministre.

Un conseil de défense sanitaire a lieu lundi. "Si chacun d'entre nous fait les efforts, on peut faire face en évitant un trop grand nombre d'hospitalisations, les couvre-feux, les jauges...", commente Jean-Baptiste Lemoyne.

"La droite est sans leader et sans projet", selon lui, alors que les militants LR tranchent entre Valérie Pécresse ou Éric Ciotti comme candidat à la présidentielle. "Lorsqu'on porte des valeurs de droite, on peut se reconnaître dans le projet d'Emmanuel Macron, un projet d'unité, de mouvement et un projet populaire comme les lettres UMP", conclut-il.