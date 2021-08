Covid-19 : les Français optent de plus en plus pour les autotests

Depuis l’instauration du pass sanitaire en France, de plus en plus de personnes cherchent à se faire dépister. Pour cela, certains se tournent vers les autotests.

La file d’attente est impressionnante dans certaines pharmacies, mardi 10 août. Depuis l’instauration du pass sanitaire en France, la demande ne cesse d’augmenter pour les différents types de tests. La semaine dernière, près de 600 000 tests antigéniques et PCR ont été réalisés chaque jour en France. Mais depuis lundi 9 août, un autre moyen est de plus en plus prisé : les autotests. Une manière de se dépister parfois plus agréable pour la personne souhaitant obtenir un QR code.

Un réel gain de temps ?

La mise en place des autotests doit permettre de désengorger les centres de dépistage mais cela entraîne d’autre soucis. "Ça n’apporte rien en termes de gain de temps au pharmacien parce qu’on doit surveiller. C’est exactement la même situation que quand on fait nous-même le test antigénique, donc pour quelque chose qui est censé avoir une moindre efficacité", affirme Kathia Haziza, pharmacienne à Achères (Yvelines). Certains médecins contestent la fiabilité de ce type de test.