Covid-19 : les Etats-Unis s'apprêtent à franchir la barre des 500 000 morts

Les Etats-Unis se préparent à franchir le cap des 500 000 morts du Covid-19, dimanche 21 février. "C'est terrible, c'est horrible", a réagi l'immunologue Anthony Fauci, conseiller de Joe Biden, à l'évocation de ce palier. "Nous n'avons rien connu de tel depuis plus de 100 ans, depuis la pandémie de 1918", a-t-il rappelé sur CNN (en anglais). "C'est quelque chose qui restera dans l'histoire. Dans des décennies, les gens parleront encore de ce moment où tant de gens sont morts".

Selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, le décompte s'élevait dimanche matin à un peu plus de 497 000 morts. Pour marquer le franchissement de ce cap des 500 000, le New York Times a publié une "une" choc. Chaque point noir sur l'infographie représente une vie perdue à cause de l'épidémie.

The front page of The New York Times for Feb. 21, 2021, as the U.S. nears 500,000 dead from Covid-19. Each dot represents a life lost. pic.twitter.com/YAAEvQIszZ