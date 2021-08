Covid-19 : les États-Unis placent la France à un niveau de risque maximal pour les touristes américains

"Évitez les voyages en France", écrivent lundi 9 août les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) des États-Unis, l'agence sanitaire américaine de référence.

"Si vous devez voyager en France, assurez-vous d'être complètement vacciné avant le voyage", ajoutent les CDC du pays, qui ont relevé ce lundi à un risque de niveau 4 (très risqué), le niveau maximal de risque, l'avertissement sanitaire pour la France pour les touristes américains. Il était jusqu'à maintenant à un niveau 3 (risqué).

Six autres territoires concernés

"En raison de la situation actuelle en France, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque de contracter et de propager des variantes de Covid-19", ajoutent les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Ce passage à un niveau de risque de quatre sur quatre concerne également Israël, la Thaïlande, l'Islande, ainsi que la Cisjordanie, la bande de Gaza ou encore Aruba.

Lundi 9 août, la France compte 1 667 personnes en réanimation pour une infection au coronavirus, contre 1 232 il y a une semaine.