Covid-19 : les États-Unis face à la menace d'une contamination

Les États-Unis n'échappent pas au Covid-19. Samedi 7 mars, les yeux sont tournés vers ce navire de 3 500 passagers au large de San Francisco (Californie) où 21 cas y ont déjà été identifiés, dont 19 membres de l'équipage. "Je préfère qu'ils restent à bord, je veux limiter le nombre de cas. Je ne veux pas que les chiffres augmentent à cause d'un seul bateau", annonce le président américain Donald Trump.

Deux morts en Floride

Les premiers décès ont eu lieu en Floride où deux personnes ont trouvé la mort. Dans l'aéroport de Fort Lauderdale, le personnel est à l'affût pour prévenir la moindre propagation du virus. "On a augmenté la fréquence de nettoyage et de désinfection. On est passé de 2 à 4 par équipe", témoigne un employé. Après l'identification de 44 cas à New York, les transports en commun de la ville sont désinfectés dans les moindres recoins.