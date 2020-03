Covid-19 : les établissements de l'Oise et du Haut-Rhin fermés pendant 15 jours

C'est la dernière heure de classe pour les lycéens de Colmar (Haut-Rhin) ce samedi 7 mars avant la fermeture de leurs établissements pour deux semaines. Une mesure prise pour endiguer la propagation du nouveau Covid-19. "Ça risque de faire un gros trou dans le programme", s'inquiète un élève. Un autre ne cache néanmoins pas sa joie de voir quelques contrôles reportés sine die.

Le stade 3 déclenché dans quelques jours ?

À partir de lundi 9 mars, tous les établissements scolaires et crèches du Haut-Rhin et de l'Oise, principaux départements touchés, resteront fermés pour quinze jours. Il s'agit d'une décision inédite depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Si le passage au Stade 3 pourrait être déclenché dans quelques jours, il n'est pour l'heure pas nécessaire, car le virus ne circule pas encore sur tout le territoire. Mais d'autres mesures de précaution ont été prises dans ces deux départements : les mineurs ont interdiction de visiter les EPHAD, les regroupements en lieux clos de plus de 50 personnes sont proscrits, tout comme les rassemblements culturels, religieux et sportifs.

