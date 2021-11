Covid-19 : les entreprises sont-elles prêtes à repartir en télétravail ?

En pleine cinquième vague de Covid-19, le télétravail pourrait faire son retour en France. Dans un cabinet de conseil en ingénierie situé près de Paris, le patron a anticipé : un jour de télétravail est imposé par semaine, en attendant peut-être plus si le gouvernement le décide. "On est plus prêts qu'il y a un an et demi (...) on a des consultants qui ont pris les bons réflexes", indique le patron de l'entreprise.

Le gouvernement n'envisage pas d'imposer aux entreprises le retour au télétravail

Pour s'adapter, l'entreprise a mis en place un salon de recrutement virtuel. L'avatar de la DRH échange avec un candidat qui postule pour un stage. Mais une autre entreprise située près de Paris, une agence d'événementiel, n'est pas prête à faire des compromis. Ici, le télétravail est un mauvais souvenir. À ce stade, le gouvernement n'envisage pas d'imposer aux entreprises le retour au télétravail. Mais comme toujours, c'est l'évolution de l'épidémie qui en décidera.