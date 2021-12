Covid-19 : "Les enfants sont actuellement le groupe d'âge dans lequel l'incidence est la plus élevée", explique un membre de la HAS

"Les enfants sont actuellement le groupe d'âge dans lequel l'incidence est la plus élevée, on est quasiment à 1 000 cas pour 100 000 enfants", explique mercredi 22 décembre sur franceinfo Daniel Floret, pédiatre et vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé (HAS). La France ouvre ce jour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

"Avec un taux d'incidence élevé, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de formes sévères", alerte le spécialiste. "Elles sont relativement rares chez les enfants mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existent pas."

"Il faut arrêter de dire que l'on vaccine les enfants pour protéger les adultes non-vaccinés, ça n'est pas le cas : on vaccine les enfants pour protéger les enfants." Daniel Floret, pédiatre à franceinfo

"Les données dont on dispose montrent que la balance entre le bénéfice et le risque est d'autant plus positive que l'on est dans une phase où l'incidence est très élevée dans cette population", insiste Daniel Floret.

Vacciner aussi pour éviter de fermer des classes

"Un autre aspect important est celui de l'école", insiste Daniel Floret. "On a des données qui montrent qu'avec une couverture vaccinale, même de 50 % des enfants, on réduirait de façon très significative le nombre de cas dans les écoles entraînant des fermetures de classes qui perturbent quand même beaucoup les enfants et les familles."

Concernant les adolescents, le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé mercredi matin que la dose de rappel ne serait pour le moment pas élargie à ce groupe d'âge. "Il n'y a pas de données concernant l'efficacité et surtout la tolérance de dose de rappels chez les adolescents pour l'instant", confirme Daniel Floret, "nous espérons en avoir rapidement."