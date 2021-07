Covid-19 : les courbes de contaminations sont inquiétantes

Doit-on s'inquiéter face aux chiffres du Covid-19, mardi 27 juillet ? "S'inquiéter, peut-être pas, mais rester vigilant, évidemment, parce que la quatrième vague a commencé à l'hôpital. Ça n'est pas une surprise, avec ce variant Delta très contagieux, avec les vacances qui favorisent les mélanges. Évidemment, ce sont les moins de 40 ans qui tirent vers le haut la courbe nationale des cas", explique le médecin et journaliste Damien Mascret. La France comptabilise maintenant plus de 17 000 cas par jour en moyenne. C'est la moitié du dernier pic.

Les plus de 60 ans plus hospitalisés

On voit, cependant, de plus en plus de patients Covid sont dans les hôpitaux. "Parce que les plus de 60 ans, progressivement, vont être touchés. On n'en est pas au pic qu'on avait atteint lors de la vague précédente, on en est à environ 302 admissions par jour en moyenne à l'hôpital (...) c'est la même chose en réanimation", tempère Damien Mascret. Ce dernier préconise donc de rester prudent, afin de ne pas engorger les hôpitaux et forcer le gouvernement à engager de nouvelles mesures de restrictions.