Covid-19 : les chiffres au vert dans l’Hexagone

L’épidémie de Covid-19 semble être maîtrisée en France. "Les chiffres sont très bons, on voit qu’on continue de chuter, le nombre de cas chute. On a eu la semaine dernière une baisse de 26% du nombre de cas. On n’est pas encore repassés sous la barre des 5000 qu’on aimerait atteindre, mais on voit quand même que la baisse est spectaculaire et ça va continuer, donc ça c’est rassurant", a affirmé Damien Mescret, sur le plateau du 19/20.

Une baisse plus lente pour les réanimations

"La baisse est un peu moins nette quand on regarde ce qui se passe pour les soins critiques, en réanimation notamment. La baisse est de 4% sur une semaine, mais c’est normal puisque les gens qui rentrent en réanimation y restent un moment malheureusement, donc la baisse sera plus lente", a poursuivi le journaliste. Si tout le monde conserve les gestes barrières et continue de se faire vacciner, une nouvelle hausse devrait être évitée.

Parmi Nos sources

Covidtracker

Liste non exhaustive