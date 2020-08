Covid-19 : les Bouches-du-Rhône bientôt reconfinées ?

C. Pain

C. Pain

Rien n’est décidé pour l’instant, mais d’après le journal La Provence du 24 août, l’Etat envisagerait pour les Bouches-du-Rhône un plan d’action similaire à celui appliqué en Mayenne au mois de juillet. "Parmi les mesures étudiées, explique en direct lundi midi la journaliste de France Télévisions Claire Pain, la fermeture des bars après 20 heures, une campagne massive de dépistage, interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes."

Les cas positifs doublent chaque semaine

Ces hypothèses ne sont pas encore confirmées, mais c’est déjà l’inquiétude, notamment chez les patrons de bars pour qui la fermeture après 20 heures serait une catastrophe économique. "Ce qui est certain, ajoute la journaliste, c’est que le Covid-19 circule de plus en plus vite dans les Bouches-du-Rhône avec 123 cas pour 100 000 personnes. Le nombre de cas positifs double chaque semaine, une évolution jugée préoccupante par l’Agence régionale de santé."

