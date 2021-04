Covid-19 : les autotests commercialisés en France

La lutte contre l’épidémie de Covid-19 en France s’intensifie en France. Afin de dépister le plus de personnes possibles, depuis le lundi 12 avril on peut désormais acheter des autotests en pharmacie. Ce test, effectué pendant quelques secondes à trois centimètres dans le nez, offre un résultat 30 minutes plus tard et doit aider à réaliser une vague de dépistage à grande échelle dans le pays.

Pour qui sont-ils réservés ?

Les autotests ne concernent pas toute la population. Ils ne sont "réservés qu’aux patients qui ne présentent aucun symptôme ou qui ne sont pas cas contact", rappelle Katia Haziza-Blemus, pharmacienne à Achères (Yvelines).

Cela pourrait représenter un moyen très utile pour aider les autorités sanitaires à détecter les contaminations au virus. "La fiabilité reste une fiabilité relative notamment quand il n’y a pas du tout de symptôme donc ça va permettre de tranquilliser les gens et aussi de faire une détection un tout petit peu plus rapide que d’aller en pharmacie ou avoir des tests PCR où ils sont un petit peu débordés", explique Jean-Christophe Couturier, membre du syndicat des pharmacies de la Haute-Vienne.