Covid-19 : les autotests arrivent dans les pharmacies

A partir du lundi 12 avril, des kits d’autotests sont en vente libre dans les pharmacies au prix de six euros. Pour les professions en contact avec les personnes à risque, le kit est remboursé. Ces tests sont à usage unique. Ils sont réservés aux personnes asymptomatiques et âgées de plus de 15 ans. Les autres doivent réaliser un test PCR.

Deux fois par semaine maximum

A l’intérieur de ce kit, il y a un écouvillon qu’il faudra insérer jusqu’à 4 cm dans une narine. En 30 minutes, le test indiquera par une barre si vous êtes négatif au coronavirus et par deux barres si vous êtes positif. Dans ce cas, il faudra confirmer ce résultat par un test PCR. Enfin, les médecins recommandent de ne pas faire ce test plus de deux fois par semaine pour être sûr d’être en tout début d’infection, période pendant laquelle on est le plus contagieux.