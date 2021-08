Covid-19 : les Antilles frappées de plein fouet par le virus, les autorités demandent le report de la rentrée scolaire

La quatrième vague de Covid-19 n’épargne pas les Antilles. En Martinique, la situation est critique, comme le raconte Stéphanie Octavia, en duplex du Lamentin. "Depuis plusieurs jours, le recteur de Martinique consulte l’ensemble des acteurs de l’éducation pour réfléchir aux modalités de cette rentrée 2021. C’est très compliqué, avec cette quatrième vague qui frappe durement. 901 nouveaux cas de Covid-19 entre vendredi 20 et dimanche 22 août, avec 13 décès", précise cette dernière.

"Tout le monde parle d’une seule voix"

La journaliste a étayé son propos. "Le confinement et le couvre-feu sont encore d’actualité jusqu’à la fin du mois. Tout le monde parle d’une seule voix : enseignants, parents d’élèves et collectivités demandent le report de cette rentrée scolaire et la mise en place de cellules psychologiques pour les élèves et enseignants qui auraient vécu des drames, détaille Stéphanie Octavia. Les organisations de parents d’élèves ont rappelé qu’elles seraient opposées à d’éventuelles inégalités de traitement entre élèves vaccinés et non-vaccinés". Des annonces sont attendues rapidement.