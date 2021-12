Covid-19 : les annulations des repas de Noël des seniors se multiplient

Pas de fête de fin d'année pour les personnes âgées à Marsat. Dans cette commune du Puy-de-Dôme, on joue la prudence, en proposant à la place, des paniers gourmands. "C'est pour les protéger", explique une habitante. Même cas de figure à Fourchambault, dans la Nièvre, où les personnes âgées sont dépitées."C'est décevant, on se faisait une joie de retrouver les autres anciens", explique une riveraine. Le maire de la commune assume sa décision. "Il faut savoir ce que l'on veut. Soit on essaie d'être efficace contre un virus, soit on décide de maintenir la fête et s'exposer", explique Alain Herteloup.

De nouvelles annonces gouvernementales lundi ?

Emeric Decombe, l'édile de Saint-Bonnet-lès-Allier (Puy-de-Dôme), a fait le choix inverse. Le repas de Noël de sa commune aura bien lieu : "C'est important pour maintenir le lien, pour qu'ils puissent se retrouver en cette période compliquée." Face au casse-tête des fêtes de fin d'année, chaque maire s'est positionné dans l'attente d'éventuelles nouvelles annonces gouvernementales lundi 6 décembre.