Covid-19 : les agences matrimoniales plébiscitées

C. Krauskopff-Wolff, France 3 Clermont-Ferrand

Pour beaucoup, la quête de l'âme sœur en temps de pandémie de Covid-19 a pris des allures de parcours du combattant. Agriculteur à Saint-Privat-d'Allier, en Haute-Loire, Emmanuel Boyer a, lui aussi, été stoppé dans son élan. "C'est clair que depuis le confinement, c'est un temps mort, ce n'est même pas la peine d'essayer. Discuter à distance, ce n’est pas l'idéal", explique-t-il. Alors, déterminé quand même à trouver l'amour, il a fait appel à une agence matrimoniale.

8 millions de célibataires en France

Depuis un an, ce type d'agences rencontre un record d'adhésions, avec des clients majoritairement âgés d'une quarantaine d'années, souvent déçus des applications de rencontre. "Ce marché est totalement ouvert. Si on remet l'humain au cœur de la relation, stratégiquement parlant, ça ne peut que fonctionner", estime Isabelle Bulidon, conseillère en relation humaine. Pour accéder à ce service, il faut débourser en moyenne une centaine d'euros par mois. En France, on compte environ 8 millions de célibataires.