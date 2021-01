Covid-19 : les 27 chefs d'Etat et de gouvernement européens se réunissent au sommet face à la menace des variants

Riposte aux nouveaux variants du Covid-19, accélération de la vaccination, mise en place d'un certificat commun. Tel est le programme que les chefs d'Etat et de gouvernement européens devront développer, jeudi 21 janvier dans la soirée, lors d'un sommet en visioconférence. Cette réunion intervient au moment où plusieurs pays, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, durcissent leurs mesures pour tenter de contrer la propagation des variants du coronavirus, identifiés au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud, plus contagieux.

Pour détecter les mutations du coronavirus, la Commission européenne exhorte les pays membres à accroître le séquençage, jugeant le niveau actuel insuffisant. Elle les a aussi appelés à accélérer la vaccination, en protégeant 70% de la population adulte d'ici la fin de l'été, et 80% des personnels de santé et des plus de 80 ans d'ici mars.