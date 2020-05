Covid-19 : l’épidémie poursuit son reflux en France

Les nouveaux cas de Covid-19 déclarés sont au plus bas : à peine 300 par jour. C’est 20 fois moins qu’en avril. Le nombre de patients hospitalisés a été divisé par deux et celui des cas les plus graves, en réanimation, est passé de 7 100 à 1 555, mardi 26 mai. Face à cette évolution, certains médecins s’accordent à dire qu’il n’y aura pas de deuxième vague et tablent sur l’immunité croisée. En revanche, d’autres médecins sont plus alarmistes : ils pensent que le virus circule toujours et qu’il est prêt à sévir de nouveau.

L’importance des gestes barrières

Les scientifiques répètent l’importance du maintien des gestes barrières et du dépistage. L’identification et le contrôle des clusters restent essentiels. À la date du mercredi 27 mai, 46 foyers d’infection ont été détectés en France. Deux semaines après le début du déconfinement, les indicateurs semblent au vert. Si le virus peut ralentir cet été, notamment grâce à la hausse des températures, pour les épidémiologistes, il faut rester prudent lors des prochaines semaines.

