Covid 19 : l’épidémie connaît un regain en Europe, en Océanie et en Asie

L’épidémie de coronavirus repart à la hausse dans l’est du monde, en Océanie (+ 20 % de contaminations) et en Asie (+ 27%). Notamment en Chine, dans la ville de Changchun. Les neuf millions d’habitants sont reconfinés, ils doivent tous venir se faire dépister. Dans une moindre mesure, on observe une hausse de 3 % du nombre de cas positifs et en Europe de 1 %. Les Pays-Bas connaissent la plus forte accélération, avec 80 % de contaminations supplémentaires en une semaine, pour 62 800 nouveaux cas en moyenne. En Allemagne, on dénombre 250 000 nouveaux cas. Le ministre de la Santé allemand a évoqué une situation "critique".

+ 25 % de contaminations en France

En France, 72 399 nouveaux cas ont été enregistrés, c’est 25 % de plus par rapport à la semaine dernière. Les autorités ont mis en garde contre cette nouvelle hausse. "La charge en soin, les hospitalisations, continuent de baisser, mais le rythme de diminution a commencé à ralentir", a précisé Olivier Véran, le ministre de la Santé, vendredi 11 mars. Pour autant, la situation s’améliore aux États-Unis et au Canada, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’au Moyen-Orient.