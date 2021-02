Covid-19 : le virus ne sera pas "terrassé" en "trois semaines" de confinement, réagit Gabriel Attal, après la proposition de la mairie de Paris

"J'entends très peu, voire aucun scientifique, qui disent qu'en trois semaines, on peut terrasser le virus et tout rouvrir comme l'ont dit les adjoints d'Anne Hidalgo", a réagi Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce vendredi 26 février sur France Inter. "Ce n'est pas l'exemple qu'on a autour de nous", a-t-il poursuivi, faisant référence à l'Allemagne, "où il y a des confinements qui durent 8 ou 9 semaines et où la situation n'a pas baissé".

.@GabrielAttal : "La proposition de la mairie de Paris sera évidemment étudiée. Mais j'entends très peu, voire aucun scientifique, dire qu'en trois semaines on peut terrasser le virus et tout rouvrir." #le79Inter pic.twitter.com/ipVBKXGkYP — France Inter (@franceinter) February 26, 2021

Mais la proposition de la mairie de Paris de confiner la capitale pendant trois semaines "sera évidemment étudiée", a ajouté Gabriel Attal. "Toute proposition mérite d'être étudiée, on est entré dans ce cadre de concertation avec les élus précisément pour qu'ils fassent des propositions."

Prendre des décisions "au niveau de la région"

Le porte-parole du gouvernement, également conseiller municipal de la ville de Vanves en petite couronne parisienne, assure toutefois que "ce sont des mesures qui doivent se prendre en concertation au niveau de la région puisqu'il y a des mouvements importants entre les territoires". Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a lui aussi précisé ce jeudi sur Twitter qu'une telle mesure "n’aurait de sens qu’à l’échelle de l’Ile-de-France".

Cela n’aurait de sens au moins qu’à l’échelle de l’Ile de France d’autant que tous sont sous surveillance comme annoncé par le Premier ministre (ou zone urbaine dense mais plus difficile à définir les contours) donc implique un dialogue large dans les jours à venir. — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) February 25, 2021

"Nous, on conserve un objectif, je ne sais pas si on arrivera à le tenir jusqu'au bout, mais c'est de laisser autant que possible les écoles ouvertes", a insisté Gabriel Attal. "Je comprends que la mairie de Paris appelle à fermer les écoles, a-t-il dit. Ce n'est pas une décision anodine mais l'impact pour nos enfants, pour leur psychologie, pour leur santé, pour le décrochage scolaire, est majeur. Pour nous, c'est une décision qui doit se prendre en ultime recours."