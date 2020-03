Covid-19 : le virus gagne du terrain en France

En France, le nombre de cas de contamination au coronavirus Covid-19 ne cesse de grimper. Vendredi 6 mars, 423 personnes ont été diagnostiquées comme étant porteuses du virus. En 24 heures, et c'est une première fois sur le sol national , le nombre de nouveaux cas détectés a fortement augmenté : 138 nouvelles contaminations et trois décès. Au total, sept personnes sont mortes à cause du Covid-19 en France.

Adaptation au virus

Toutes les régions du pays sont concernées. Des cas ont aussi été recensés en Guyane et en Martinique. Emmanuel Macron a réuni jeudi 5 mars autour de lui à l'Élysée une trentaine d'experts : des médecins, des scientifiques, des chercheurs, des responsables de laboratoires. Le président de la République juge que l'épidémie est "inexorable".

Un nouveau foyer de contamination s'est développé dans le Haut-Rhin, après une réunion évangélique organisée à Mulhouse à la fin du mois de février. Le département est le second le plus touché après celui de l'Oise. Dans les deux cas, l'Éducation nationale a choisi de fermer certaines écoles.

