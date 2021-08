Covid-19 : le virus continue de se propager en France

La situation épidémique connaît un nouveau rebond en France avec de nouveaux cas de Covid-19. Le journaliste Alexandre Peyrout compare cette quatrième vague aux précédentes, sur le plateau du 12/13 de France 3, jeudi 12 août : "Le virus continue de se propager. Plus de 30 920 nouveaux cas confirmés mercredi 11 août, on n'avait pas atteint ce niveau depuis le mois d'avril. En moyenne sur sept jours, on enregistre plus de 23 000 cas par jour, c'est 6,3% de plus que la semaine dernière. Même chose dans les hôpitaux, ça continue de grimper, on enregistre en moyenne 166 admissions en soins critiques par jour, ce qui fait qu'aujourd'hui, 1 745 personnes sont en réanimation."

Près de 38 millions de Français complètement vaccinés

"Il faut relativiser ces chiffres. On est aujourd'hui assez loin des niveaux atteints lors des trois pics de l'épidémie. Plus de 7 000 personnes avaient été admises en soins critiques en avril 2020, donc quatre fois plus qu'actuellement. Même chose pour le nombre de décès qui, même s'il augmente, reste beaucoup moins important que lors des précédentes vagues."

Selon les épidémiologistes, c'est grâce à la vaccination, qui limite grandement la possibilité de faire une forme grave. On a passé en début de semaine la barre des 45 millions de première dose. Au total, près de 38 millions de Français sont aujourd'hui complètement vaccinés. Sur les 57 millions de plus de 12 ans qui sont éligibles à la vaccination, cela représente plus de 56%, précise le journaliste France Télévisions.