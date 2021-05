Covid-19 : le variant indien préoccupe le Royaume-Uni

Des unités mobiles font porte-à-porte à Bolton pour inciter les Britanniques à se faire vacciner contre le Covid-19. Des tests PCR sont aussi proposés. Le variant indien est très présent. En une semaine, le nombre de contaminations a presque triplé au Royaume-Uni. "Nous voulons arrêter cette transmission du variant. Nous demandons aux gens de se faire tester même s’ils n’ont pas de symptômes", explique une responsable. Le dépistage et la vaccination sont enforcés dans les zones les plus contaminées.

Le déconfinement continue malgré le variant indien

Le ministre de la Santé Matt Hancock se dit "confiant" sur l’efficacité des vaccins contre ce variant indien "qui est plus contagieux et se répand plus rapidement". Les autorités britanniques restent attentives à l’évolution de la situation alors que le pays entame lundi 17 mai une nouvelle étape de son déconfinement avec la réouverture des pubs et des restaurants en intérieur.