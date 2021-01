Covid-19 : le variant détecté en Angleterre "pourrait être associé à un niveau de mortalité plus élevé", indique Boris Johnson

La déclaration est inquiétante. Le variant du coronavirus détecté fin 2019 en Angleterre, plus contagieux, "pourrait être associé à un niveau de mortalité plus élevée", a indiqué le Premier ministre Boris Johnson lors d'une conférence de presse, vendredi 22 janvier. "Nous avons été informés aujourd'hui qu'outre sa propagation plus rapide, il semble aussi désormais que certains éléments indiquent que le nouveau variant - le variant qui a été découvert pour la première fois à Londres et dans le sud-est (de l'Angleterre) - pourrait être associé à un niveau de mortalité plus élevée", a dit le Premier ministre britannique, sans plus de précisions sur la source de ces informations.

Tous les éléments actuellement disponibles montrent que les deux vaccins utilisés en Grande-Bretagne, Pfizer-BioNtech et AstraZeneca/Oxford, restent efficaces aussi bien contre les anciens que les nouveaux variants du coronavirus, a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, le variant nommé "B.1.1.7" ou "VUI-202012/01" (pour Variant Under Investigation n° 1 du mois de décembre 2020) est connu pour être plus contagieux, jusqu'à 70%, que la forme actuelle du virus. Le Royaume-Uni, qui décidé de reconfiner sa population en catastrophe au moment où il lançait sa campagne de vaccination, est actuellement confronté à des bilans quotidiens très lourds en termes de décès. Il a recensé vendredi 1 401 morts supplémentaires, contre 1 290 la veille.

Sur Twitter, le professeur François Balloux, directeur de l'Institut de génétique de l'University College London et spécialiste de la génomique des virus, invite à prendre ces déclarations avec prudence. Selon lui, cette surmortalité pourrait également s'expliquer par les tensions dans les unités de soins intensifs, la saisonnalité ou d'autres facteurs.

There might be some truth in this claim (or not). Case fatality rates in the UK over recent weeks may be compatible with infection with B 1.1.7 being associated to a marginally worse outcome, but this could equally be explained by strained ICUs, seasonality or whatnot.

