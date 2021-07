Covid-19 : le variant Delta continue d'inquiéter les Français pendant les vacances d'été

Après de longs mois de crise sanitaire, l'été devait marquer une période propice pour se détendre en vacances, avec le soleil et la plage. Le littoral français attire énormément. Parmi les destinations les plus prisées, la côte atlantique et la Méditerranée. Mais c'est dans un contexte de recrudescence des cas de Covid-19 que se déroule cette période estivale. Avec 247 cas recensés pour 100 000 habitants, les Pyrénées-Orientales ont enregistré le taux d’incidence le plus élevé de l’Hexagone. Dès ce dimanche 18 juillet, les bars et les restaurants devront fermer à 23 heures.

L'inquiétude est prégnante

Une décision regrettée par de nombreux professionnels du secteur. "On n’arrive pas à travailler", regrette un gérant de restaurant. Cette flambée des contaminations inquiète certains vacanciers. "On se pensait tranquille et tout d’un coup, on est dans le rouge", confie une femme. D'autres essayent malgré tout d'oublier le Covid-19 en adaptant leur programme pour profiter des vacances au mieux, malgré le retour de certaines restrictions.