Covid-19 : le variant britannique présent dans 50 pays et territoires, selon l'OMS

Le nombre des pays et territoires où se trouve dorénavant le variant du coronavirus Sars-CoV-2 initialement repéré au Royaume-Uni s'élève à 50, selon un bilan effectué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le variant identifié en Afrique du Sud est de son côté présent dans 20 pays, territoires et zones.

Par ailleurs, une troisième mutation dont le Japon a annoncé dimanche la découverte pourrait impacter la réponse immunitaire et requiert d'être étudiée plus avant, selon l'OMS, qui évoque dans son bulletin hebdomadaire "un variant inquiétant". "Plus le virus Sars-CoV-2 se répand, plus il a d'occasions de muter, souligne l'OMS. De hauts niveaux de contamination signifient que nous devons nous attendre à l'émergence de davantage de variants."

Un nombre de zones sous-évalué

Pour le variant britannique, les résultats des tests montrent une répartition par âge et par sexe similaire à celle des autres variants en circulation. Les données issues du traçage des contacts révèlent "une plus grande transmissibilité là où le cas de référence relève de la souche variante".

L'ampleur de la diffusion géographique des deux variants est vraisemblablement sous-évaluée, ajoute l'OMS, en raison d'une distorsion liée au fait qu'ils ont été découverts dans des pays dotés d'une capacité de séquençage génétique du virus.