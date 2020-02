Covid-19 : le tournage en Italie du prochain "Mission : Impossible" interrompu

Trois semaines de tournage étaient en effet prévues à Venise, en Vénétie, l'une des deux régions du nord du pays touchées par l'épidémie.

Le tournage est mis en pause. La production du prochain volet de la saga Mission : Impossible, avec l'acteur américain Tom Cruise en vedette, a été interrompue à cause de la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Italie, ont indiqué les studios Paramount mardi 25 février. Trois semaines de tournage étaient en effet prévues à Venise, en Vénétie, l'une des deux régions du nord du pays touchées.

>> Coronavirus Covid-19 : suivez l'évolution de l'épidémie dans notre direct

Cette décision a été prise "par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus", a indiqué un porte-parole de Paramount Pictures dans une déclaration transmise à l'AFP, confirmant des informations du site The Wrap (en anglais).

Tom Cruise n'était pas encore en Italie

Les studios Paramount ont précisé que Tom Cruise n'avait pas encore fait le voyage pour l'Italie et que les membres de l'équipe avaient reçu le feu vert pour rentrer chez eux avant que le tournage ne débute. Outre ce tournage, la progression du coronavirus en Italie a perturbé plusieurs événements comme le carnaval de Venise, la semaine de la mode de Milan ou encore des matchs de football, reportés ou se jouant à huis clos. La sortie de Mission : Impossible 7 est prévue le 23 juillet 2021.