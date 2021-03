Covid-19 : le témoignage des passagers du Costa Magica, prisonniers du navire au début de l'épidémie

Il y a un an, plus de 2 000 passagers du Costa Magica se sont retrouvés prisonniers sur le paquebot dans les Caraïbes en pleine explosion de l'épidémie de Covid-19. 500 passagers auraient alors été contaminés.

En mars 2020, dans les Caraïbes, le navire de croisière Costa Magica avait à son bord 2 303 passagers. Plusieurs dizaines d'entre eux auraient déclaré des symptômes du Covid-19 ; dix en mourront. Sylvie Smirou a perdu son mari. Elle aussi est tombée malade sur le bateau. "Ils ont joué avec notre vie comme on joue à la roulette russe", déplore-t-elle. À l'époque, on en sait peu sur le coronavirus qui commence à se répandre dans le monde. Mais le lendemain du départ, des suspicions de cas de Covid-19 ont été émises. La première escale a été annulée, et ce ne sera pas la seule. Nadia Fatmi était aussi dans le navire avec sa fille. "On comprend qu'il se passe quelque chose mais on ne sait pas quoi précisément. Le staff de Costa se planque dans les bureaux. Toutes les informations nous arrivent de l'extérieur", confie-t-elle.

Le commandant refuse d'appliquer les ordres



Le 8 mars, un passager prend la photo d'un petit bateau, avec des hommes en combinaison blanche à son bord, s'approchant du Costa Magica. Les voyageurs apprendront par la presse, trois jours plus tard, qu'il s'agissait de médecins venus tester des malades dans le navire.



Une fois le Costa Magica présent au large de la Martinique, le préfet Stanislas Cazelles a envoyé au capitaine un message à diffuser aux passagers : il appelait alors au confinement des passagers dans les cabines après la découverte de deux cas positifs. "Ce message, on ne va pas nous le diffuser. Le commandant va refuser d'appliquer l'ordre des autorités françaises", affirme Stéphanie Dubois, porte-parole du collectif des passagers du Costa Magica. De son côté, Costa Croisières a nié avoir négligé ou caché des informations aux passagers. 181 plaintes ont été déposées en France. Un juge d'instruction a été désigné.