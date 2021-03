Covid-19 : le télétravail profite aussi aux salariés

Travailler chez soi en charentaise ne nuit pas aux performances professionnelles, au contraire ! La productivité a augmenté de 22% pendant les deux confinements, selon une étude de l’institut Sapiens. Le cercle de réflexion libéral assure que le travail à distance a permis de préserver plus de neuf points de PIB en 2020. Le café maison et les réunions en visioconférence ont du bon pour l’entreprise comme pour le salarié. Ce dernier évite les trajets dans des transports bondés ou sur des routes encombrées, des réunions inutiles et dispose de plus d’autonomie et donc de motivation.

Accord entre syndicats et patronat

Le télétravail fonctionne mieux quand le salarié est bien équipé. Pour que les bénéfices persistent dans le temps, il faut veiller, selon l’étude, au maintien de bons rapports entre salariés et manager. Syndicats et patronat ont signé un accord pour encadrer la pratique, avec notamment le droit à la déconnexion et le respect du temps de travail.