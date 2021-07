Covid-19 : le taux d’incidence est-il le bon indicateur ?

Le taux d’incidence ne cesse de grimper en France, et plus particulièrement au sein de plusieurs départements, qui comptent désormais plus de 80% des contaminations liées au variant Delta du Covid-19. Mais ce taux d’incidence pourrait ne pas être un bon baromètre, comme c’est le cas en Angleterre, où le nombre de cas positifs a explosé, contrairement aux hospitalisations.

Un indicateur basé sur l’hospitalisation ou l’admission en réanimation

"En Grande-Bretagne, on voit qu’il y a 25 000 cas par jour, mais que les hospitalisations ne suivent pas encore. On a un niveau d’admissions qui reste encore très raisonnable. Il faudrait mieux mettre en avant un indicateur basé sur l’hospitalisation ou l’admission en réanimation", explique l’épidémiologiste Jonathan Roux. Le nombre de tests baisse chaque jour, car la moitié des Français sont primo-vaccinés, et une analyse plus fine permettrait d'évaluer l’efficacité des vaccins face aux différents variants.