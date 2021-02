Covid-19 : le Tarn face à une explosion de l’épidémie

Dans le Tarn, à une trentaine de kilomètres d’Albi, la commune de Couffouleux, 3 000 habitants, fait face à une montée en puissance de l’épidémie de Covid-19. Selon les autorités sanitaires, le taux d’incidence a explosé à 1000 cas positifs pour 100 000 habitants, un record dans le département. Le virus s’est surtout propagé dans les établissements scolaires : une douzaine de cas parmi les enfants et le personnel.

La mairie dépassée

Une classe est toujours fermée. "Il sont tous entassés, avec des classes qui sont à 25 ou 30 élèves", explique une mère de famille. La mairie est dépassée. "On se demande à côté de quoi on est passé, et on n’a pas de réponse, moralement on se sent responsable de ce qui se passe", déplore Denis Tenegal, le premier adjoint de Couffouleux. A Gaillac, à quelques kilomètres de là, le médecin généraliste voit passer de plus en plus d’enfants.



