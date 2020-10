Covid-19 : le syndicat de médecins généralistes MG France souhaite pouvoir faire des tests antigéniques "là où les laboratoires sont débordés"

Il ne s'agit pas de prendre la place des biologistes mais d'isoler au plus vite les cas positifs pour ne pas laisser le coronavirus se propager, plaide le Dr Jean-Christophe Nogrette.

Les tests antigéniques, "il faut les répandre un peu plus loin que les laboratoires d'analyses biologiques", réclame jeudi 8 octobre sur franceinfo Jean-Christophe Nogrette, secrétaire général adjoint du syndicat MG France. Alors que le nombre de cas positifs augmente dans de nombreuses régions, le médecin généraliste estime que certains cabinets pourraient prendre le relais dans certains cas.

"Les tests antigéniques vont bientôt être mis à disposition du public pour dépister le Covid-19, chez les malades symptomatiques uniquement parce que c'est là que ces tests ont une valeur", explique Jean-Christophe Nogrette. Ces tests là, je pense qu'il faut les répandre un petit peu plus loin des laboratoires d'analyses biologiques parce qu'effectivement, on a besoin de dépister rapidement."

Dans la Vienne, "l'épidémie repart, c'est une certitude"

"Je pense que c'est un outil dont certains d'entre nous pourront se saisir effectivement là où il y a beaucoup de cas, là où les laboratoires sont débordés. Il ne s'agit absolument pas pour nous de prendre la place des biologistes, il faut qu'ils se rassurent. Mais il faut absolument permettre d'endiguer cette épidémie en isolant le plus rapidement possible les malades qui sont vraiment malades du Covid", poursuit le représentant du syndicat.

Jean-Christophe Nogrette, installé à Feytiat, près de Limoges (Vienne), confirme que, dans son réseau MG France, "nous constatons de nouveau beaucoup de cas dans les cabinets de médecins généralistes. Je discutais il y a 48 heures avec le directeur d'un des plus gros laboratoires d'analyses de Limoges qui me disait que, sur 300 prélèvements PCR faits par jour, ils ont 60 positifs, c'est-à-dire que 20% des malades testés sont positifs. C'est des augmentations qui n'avaient pas été vues depuis longtemps. Donc effectivement, l'épidémie repart, c'est une certitude. Il faut réagir. On ne peut pas laisser cette épidémie se répandre sans réagir".