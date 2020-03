Covid-19 : le succès des rations de survie

Depuis une quinzaine de jours, les camions de livraison effectuent une véritable noria devant le magasin d'Ariane Pherson, la fondatrice et gérante de "Lyophilisé & Co". D'habitude, le début de l'année est calme pour les navigateurs et les aventuriers, gros consommateurs de nourriture lyophilisée. Là, le Covid-19 a changé la donne.

Un flot de commandes exceptionnel

"Notre activité a doublé en janvier par rapport à l'année dernière. En février, l'activité est multipliée par quatre, notamment sur les 15 derniers jours", explique Ariane Pherson. Depuis 2012, les commandes sont plus nombreuses chez les personnes qui stockent des vivres parce qu'elles se trouvent dans des zones à ouragan ou des pays en tension diplomatique. Des ONG font aussi appel à l'entreprise de manière ponctuelle, mais plutôt sur le long terme, pas aussi subitement.

Le JT

Les autres sujets du JT