Covid-19 : le seuil des 200 000 cas positifs en 24 heures franchi ce soir, annonce le ministre de la Santé

Une vague, la septième. Et une première depuis trois mois : plus de 200 000 cas de Covid-19 vont été détectés en 24 heures, a annoncé le nouveau ministre de la Santé François Braun, mardi 5 juillet, en Commission des Lois à l'Assemblée nationale, en ouverture d'une discussion sur le projet de loi "de veille et de sécurité sanitaire". "Les sous-variants d'Omicron B4.4 et BA.5, qui sont désormais les souches majoritaires, provoquent une résurgence épidémique sur l'ensemble du territoire", a-t-il déclaré.

"Nous connaissons une septième vague de Covid-19", assure le ministre de la Santé, @fbraun55.

Il présente un projet de loi présentant des mesures "minimales, mais nécessaires".

"Nous enregistrons de l'ordre de 120 000 cas en moyenne cette dernière semaine, avec un nombre de cas qui devrait légèrement dépasser les 200 000 ce soir." La région Ile-de-France connaît le taux d'incidence le plus élevé, avec plus de 1 200 cas pour 100 000 habitants.