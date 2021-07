Covid-19 : le Royaume-Uni se prépare à lever les dernières restrictions

Bientôt, les Britanniques n'auront plus l'obligation de respecter la distanciation sociale ou encore de porter le masque dans les lieux publics. Pour le Premier ministre Boris Johnson, la trêve estivale est propice à la levée de ces restrictions. "Si nous ne faisons pas ça maintenant à l'approche des grandes vacances, lorsque les écoles sont fermées, et que nous disposons de tous les moyens pour lutter contre le virus, alors quand pourrons-nous le faire ?", a-t-il déclaré.

Les discothèques pourront rouvrir à pleine capacité

L'obligation sera donc levée partout en Grande-Bretagne ; dans les transports, au travail, mais aussi dans les discothèques et les lieux culturels, qui pourront rouvrir à pleine capacité. Boris Johnson appelle à rester prudent, mais renvoie chacun à sa propre responsabilité. Cette décision divise les Britanniques. "Je pense que Boris Johnson a raison de faire ça. Laissons les gens vivre leur vie", affirme un homme, tandis qu'une passante confie : "On doit apprendre à se gérer, mais pas au point d'être ridicules et d'enlever tous les masques." La mesure est d'autant plus controversée que le variant Delta fait à nouveau flamber les chiffres au Royaume-Uni. Près de 30 000 nouveaux cas sont enregistrés par jour.