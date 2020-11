Covid-19 : le Royaume-Uni fermé aux voyageurs arrivant du Danemark, à l'exception des Britanniques et résidents permanents

Les Britanniques et résidents permanents revenant du Danemark seront soumis à une quarantaine de 14 jours plus stricte que pour les autres destinations soumises à ce régime. Le gouvernement supprime en effet toutes les exemptions de quarantaine dans ce cas, et demande au foyer entier de se confiner.