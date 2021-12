Covid-19 : le RN accuse le gouvernement "d'instrumentaliser" la crise sanitaire

Alors que le ministre de la Santé a alerté sur le "raz-de-marée" des contaminations au Covid-19 en France, Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement nationale, dénonce sur franceinfo jeudi 30 décembre "une instrumentalisation politique" de la crise sanitaire de la part "du gouvernement". "On sait très bien qu'en période de crise, les peuples ont toujours tendance à se raccrocher vers le pouvoir en place puisqu'il apparaît comme plus rassurant et plus légitime", a-t-il développé.

"Pendant qu'on parle du masque à l'extérieur, pendant qu'on parle du variant Omicron, on ne parle pas de la campagne présidentielle et on ne parle pas des sujets importants qui vont être tranchés le 10 avril prochain". Julien Odoul à franceinfo

Selon Julien Odoul, Emmanuel Macron "souhaite peut-être qu'il n'y ait pas de campagne électorale, qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle, qu'il n'y ait pas de choix crucial pour l'avenir du pays et qu'il ne soit pas jugé sur son bilan" qui est "déplorable, minable, lamentable sur tous les plans". Si le président sortant avait de la "lucidité", ajoute le porte-parole du RN, il "ne se représenterait pas".

"Il ne faut pas mettre de jauge à la démocratie"

Au sujet du risque sanitaire que fait peser la campagne pour la présidentielle, Marine Le Pen s'est dite mercredi opposée à la mise en place de jauges dans les meetings politiques. Dans la même journée, un amendement LR donnant la possibilité aux organisateurs de grands rassemblements politiques d'exiger un pass vaccinal et de fixer une jauge a été étudié par l'Assemblée nationale. Olivier Véran, s'est déclaré "favorable" mais "avec une incertitude sur l'aspect juridique".

Cet amendement au projet de loi qui prévoit la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté en commission mercredi mais ne comprend finalement pas la question des jauges, une concertation étant en cours entre le ministre de l'Intérieur et les formations politiques.