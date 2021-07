Covid-19 : le rebond de l'économie dépendra de la vaccination, selon Bruno Le Maire

Le rebond de l'économie dépendra de la vaccination contre le Covid-19 des Français, estime le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, dans une interview au Parisien (article abonnés), vendredi 2 juillet. Selon lui, la vaccination "garantit la sécurité sanitaire de tous. Elle nous permettra de retrouver le plus rapidement possible une vie normale, de la croissance, des emplois et de l'activité".

"Les voyants économiques sont au vert", souligne Bruno Le Maire, constatant que l'Insee prévoit une croissance de 6% cette année. "Nous maintenons notre prévision de croissance à 5% par souci de prudence et pour tenir compte des risques d'une nouvelle vague épidémique à la rentrée", relève-t-il.

"L'obligation de vaccination me paraît naturelle"

"Pour certaines professions particulièrement exposées, comme les soignants, l'obligation de vaccination me paraît naturelle", estime le ministre. "Ce n'est pas à moi de (...) décider" si des travailleurs concernés par une éventuelle obligation devraient être licenciés en cas de refus de la vaccination, ajoute Bruno Le Maire. "En tant que ministre de l'Economie, je donne simplement le cadre qui doit permettre à notre économie de se redresser", dit-il.

S'il ne dit pas clairement qu'il faut rendre payant les tests PCR et antigéniques aux récalcitrants à la vaccination, le ministre note que "la politique de tests gratuits, multiples, et parfois de convenance pour les personnes qui refusent de se faire vacciner, ne peut pas être une réponse sanitaire adaptée". Et de rappeler que les test coûtent "près de 100 millions d'euros par semaine", soit 5 milliards d'euros cette année.