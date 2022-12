Covid-19 : le ralentissement de la nouvelle vague se confirme et commence à se traduire à l'hôpital

Ce rebond de l'épidémie avait donné lieu à un nombre d'hospitalisations jamais atteints depuis le printemps.

Ralentissement confirmé. La circulation du Covid-19 "a ralenti sur le territoire national, mais restait à un niveau élevé", a résumé jeudi 22 décembre l'agence Santé publique France dans un bulletin publié sur son site. "Une baisse du taux d'incidence et du taux de positivité était observée dans la quasi-totalité des régions et des classes d'âge", détaille-t-elle.

Ce rebond de l'épidémie, constaté depuis plus d'un mois et couplé avec les épidémies de grippe et bronchiolite, avait donné lieu à un nombre d'hospitalisations Covid, plus de 25 000, jamais atteint depuis le printemps. Il semble avoir atteint son sommet.

Les admissions en soins critiques restent en hausse

Depuis plusieurs jours, le nombre quotidien de nouveaux cas, 49 517 jeudi, s'inscrit systématiquement en baisse. Ce pic éventuel commence à se traduire à l'hôpital. La semaine dernière, les nouvelles hospitalisations ont reculé de 4% à 8 354 patients. En revanche, la tendance reste à une légère hausse sur les seuls soins critiques (+1% à 737 admissions).

Si au niveau national, une baisse est observée, dans certaines régions, Santé publique France souligne que les admissions à l'hôpital restent en hausse. L'agence sanitaire a, une nouvelle fois, réitéré ses appels à la vaccination anti-grippe et anti-Covid pour les personnes à risque, notamment les plus âgées, et au respect des gestes comme le port du masque en lieu clos et fréquenté.