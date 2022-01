Covid-19 : en Savoie, le quotidien sous tension de SOS Médecins

Il vient tout juste de prendre sa garde du soir en Savoie et c'est une astreinte chargée qui commence. Pour sa première visite, Jean-Christophe Masseron se rend dans une famille très inquiète : la mère a été testée positive il y a plusieurs jours et les symptômes s'accentuent. Sa famille a été infectée, le resultat tombe après un test antigénique. "Pratiquement 60% des tests que l'on fait reviennent positifs. On a des taux d'incidences qu'on n'a jamais vu", rapporte le Dr. Jean-Christophe Masseron.

Des médecins débordés

Plus de 4 000 cas pour 100 000 habitants, la Savoie est l'un des départements où le virus du Covid-19 circule le plus en France. La deuxième visite de la soirée sera pour voir un petit garçon de trois ans qui a 40 de fièvre et les bronches très encombrées. Le médecin est rassurant, la respiration difficile est due à une laryngite. "Il se trouve qu'il est sûrement positif, mais ce n'est pas le cas de figure classique", témoigne le médecin. Pendant ce temps, au cabinet, ses collègues enchaînent les consultations et là aussi le virus prend beaucoup de place. Les médecins sont submergés par le Covid-19, mais ils doivent aussi gérer toutes les autres pathologies.