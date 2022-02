Moins de tests, fin du port du masque en extérieur... Ce qu'il faut retenir de l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles

Jean-Michel Blanquer évoque des "allègements conséquents". Le ministre de l'Education nationale a présenté vendredi 11 février le nouveau protocole sanitaire qui doit s'appliquer dans les établissements scolaires, déclarant que "le plus dur est clairement derrière nous". Les changements concernent principalement l'école primaire dont le protocole sanitaire passe du niveau 3 au niveau 2. Franceinfo détaille ces mesures.

Les changements entrent en vigueur après les vacances d'hiver

Les "allègements valent pour le retour scolaire de chaque zone", a précisé Jean-Michel Blanquer. Ils s'appliqueront donc en fonction du calendrier de chaque zone : dès le 21 février pour la zone B, le 28 février pour la zone A et le 7 mars pour la zone C. Lors du retour en classe, le brassage sera limité non plus par classe mais par niveau.

Fin du masque à l'extérieur dans les écoles

Avec le nouveau protocole, le port du masque en extérieur ne sera pas plus nécessaire. Les activités physiques pourront avoir lieu en intérieur sans masque, mais en respectant toujours une distanciation physique. Ce qui signifie qu'il faudra donc toujours porter un masque pour les sports de contact, a bien spécifié le ministre de l'Education nationale. Toutefois, le port du masque restera obligatoire à l'intérieur pour les personnels et les élèves de six ans et plus.

Moins d'autotests pour les élèves cas contacts

Pour l'instant, trois autotests sont exigés lorsqu'un élève se révèle être cas contact (à J0, J+2 et J+4). A partir du 28 février, un seul autotest sera requis. "Les élèves, comme les personnels n'auront plus à réaliser qu'un seul test à J+2, au lieu de trois", a détaillé le ministre, affirmant suivre l'avis du Haut Conseil de la santé publique. De plus, à partir du 21 février, l'attestation sur l'honneur assurant avoir réalisé les dépistages "ne sera plus exigée". "Nous serons dans un système de confiance conformément à l'avis du Haut conseil", a souligné Jean-Michel Blanquer.

De façon générale, selon le ministre, "de futurs allègements pourront être envisagés si l'amélioration de la situation sanitaire se poursuit au cours des prochaines semaines, en lien avec les allègements qui pourraient être retenus en population générale".

Pas de changement dans le secondaire

Les règles ne sont pas modifiées pour les collèges et les lycées, qui restent au niveau 2. Dans ces établissements, "la doctrine définie en septembre dernier continue de s'appliquer", a déclaré Jean-Michel Blanquer : "Les élèves vaccinés ne sont pas considérés comme cas contact s'ils ont eu un élève contaminé dans leur classe." "L'école primaire avait fait l'objet de mesures particulières", car elle compte une "minorité d'élèves vaccinés", a rappelé le ministre, encourageant une nouvelle fois les parents à faire vacciner leurs enfants de 5-11 ans.