Covid-19 : le prix des masques s'envole

Face au Covid-19, l'inquiétude grandit et avec elle la demande en masques de protection FFP2. Mais comme dans une officine de Bordeaux (Gironde), beaucoup de pharmacies sont en rupture de stock. "C'est impossible d'en avoir via les grossistes répartiteurs, ils sont tous en rupture, et par les laboratoires directs, les quantités sont astronomiques pour pouvoir en référencer, avec des délais de commande importants", révèle Cécile Desmoulins, pharmacienne à Bordeaux. Alors, sur internet, les prix grimpent.

Des gels hydroalcooliques en rupture

À Paris aussi, c'est souvent la pénurie, mais la rédaction de France 2 a réussi a s'en procurer : 3,32 € il y a trois jours contre 8,33 € mercredi 26 février. En caméra cachée, des pharmaciens interrogés pointent du doigt les fournisseurs. Certaines officines manquent également de gels hydroalcooliques pour se désinfecter les mains. La demande risque pourtant d'augmenter ces prochains jours.

