Covid-19 : le Premier ministre attendu en Guyane

"Le Premier ministre Jean Castex arrive en Guyane avec les ministre de la Santé et des Outre-mer. Le chef du gouvernement va rester uniquement à Cayenne, qui concentre plus d'1/3 des personnes contaminées par la Covid-19. Aujourd'hui, le chef-lieu prend des allures de ville fantôme avec le couvre-feu instauré les week-ends. Jean Castex se rendra en préfecture, non loin de là, pour voir la cellule de crise interministérielle avant d'aller à la rencontre des personnels soignants de l'hôpital de Cayenne sous tension" explique la journaliste.

"Le pic épidémique attendu pour la semaine prochaine"

"Des réservistes sanitaires sont actuellement en Guyane mais le compte n'y est pas. Ici, le comité d'experts local recommande plus de moyens humains et des tests supplémentaires afin d'isoler les malades et ainsi combattre le pic épidémique attendu pour la semaine prochaine", conclut Leilia Cherubin-Jeanette.

Le JT

