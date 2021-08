Covid-19 : le Pr Bruno Mégarbane redoute une "remontée des contaminations" à la rentrée

L’Institut Pasteur a publié des projections sur la quatrième vague de Covid-19, avec notamment le risque d’atteindre un pic des admissions à l’hôpital au début du mois de septembre. "Malheureusement, on peut s’attendre à ce qu’avec la rentrée, avec le refroidissement de la température, avec le retour d’une vie sociale et économique beaucoup plus active en milieu intérieur, il puisse y avoir une remontée des contaminations et donc malheureusement, ces modèles peuvent être pris à défaut, c’est-à-dire que la réelle situation peut être encore plus grave", affirme le professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital Lariboisière à Paris, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo vendredi 13 août.

Un niveau similaire à celui de la troisième vague ?

Si les hypothèses de l’Institut Pasteur se confirment, "on atteindrait à peu près le niveau de la troisième vague. Évidemment, on est loin de celle de la première vague", souligne le professeur Bruno Mégarbane. "Mais on atteint quand même le niveau de la troisième vague avec une situation plus inquiétante en PACA et en Occitanie", ajoute-t-il.