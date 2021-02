Covid-19 : le Portugal est le pays le plus touché au monde

De jour comme de nuit, les ambulances s’accumulent aux portes de l’hôpital Santa-Maria à Lisbonne (Portugal). C'est le plus grand du pays. Avec plus de 12 000 morts, dont la moitié depuis le début de l’année, le pays est le plus durement frappé au monde par le Covid-19, en proportion de sa population de dix millions d’habitants. Depuis le 15 janvier, les Portugais sont confinés, et la plupart sont exaspérés face aux mesures tardives du gouvernement.



Des pompes funèbres au bord de la rupture

“Je pense qu’ils ont fait une grosse erreur à Noël. Ils n’ont pas eu le courage de dire aux gens de rester chez eux”, note un Lisboète. “Les hôpitaux sont surchargés parce que nous n’avons jamais investi dans le système de santé. Maintenant, nous en payons le prix avec la vie des gens, malheureusement”, estime un autre. Face à l’explosion du nombre de décès, les pompes funèbres sont au bord de la rupture.