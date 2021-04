Covid-19 : le point sur la situation sanitaire en France

C. Carnino

Les indicateurs de la pandémie de Covid-19 fluctuent toujours beaucoup. Certains sont en hausse, d’autres en baisse et d’autres encore en voie de stabilisation. Les nouveaux cas de coronavirus mardi 20 avril sont de 44 063 contre 39 113 le 13 avril. Le taux d’incidence est de 353 pour 100 000 habitants le 20 avril contre 409 fin mars.

Pas de baisse en réanimation

Pour rappel, son seuil d’alerte est fixé à 50 donc on est toujours bien au-dessus. Il varie énormément en fonction des départements : 91 dans le Finistère et 691 en Seine-Saint-Denis. Les hospitalisations semblent se stabiliser, mais reste à un plateau élevé depuis plusieurs semaines : 31 086 patients le 20 avril. 5 984 personnes étaient hospitalisées en réanimation mardi, soit 601 de plus que la veille. Sur le plan de la vaccination, 19% de la population a reçu une première dose de vaccin.