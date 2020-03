Covid-19 : le point sur la réunion de ce vendredi soir au ministère de la Santé

"Édouard Philippe l'a annoncé, la France reste au stade 2 sauf dans deux départements particulièrement touchés par des cas de Covid-19. Il s'agit de l'Oise et du Haut-Rhin", explique le journaliste Jean-Baptiste Marteau, en duplex devant le ministère de la Santé. Deux départements (Oise et Haut-Rhin) dans lesquels des mesures spécifiques vont être prises. "Et notamment, dès lundi, une mesure très symbolique, très forte : la fermeture pour deux semaines de toutes les crèches, maternelles, tous les collèges, lycées... Ainsi que l'annulation de tous les rassemblements qui ne sont pas essentiels à la vie démocratique, a dit par exemple Edouard Philippe, sous-entendu les élections municipales, qui seront bien organisées dans moins de dix jours maintenant", poursuit le journaliste.

613 cas de Covid-19 recensés en France

"Il faut gagner du temps, a dit le Premier ministre, pour ralentir au maximum l'épidémie avant de passer à un éventuel stade 3, qui ne sera pas pris avant plusieurs jours a-t-il dit", relaie Jean-Baptiste Marteau. Les autorités ont également fait un point sur le nombre de cas recensés en France : 613, soit 190 de plus que jeudi 5 mars.

Le JT

Les autres sujets du JT