Covid-19 : le plan blanc déclenché dans les hôpitaux d’Occitanie

La situation sanitaire continue de s’aggraver en France. Les patients touchés par le Covid-19 affluent et des mesures sont prises pour pouvoir les prendre en charge au mieux : le plan blanc a donc été déclenché dans les hôpitaux d’Occitanie. Au CHU de Montpellier (Hérault), les dix chambres du service des maladies infectieuses sont occupées. L’établissement est au bord de la saturation.

La réorganisation des urgences

Les soignants s’activent pour prendre en charge le plus de malades possibles. "On fait du mieux possible mais c’est vrai que ça laisse des équipes fatiguées et un peu dans l’incompréhension", confie Charlotte Boullé, médecin au service maladies infectieuses et tropicales. L’activation du niveau deux du plan blanc va entraîner la réduction des visites et la réorganisation des urgences, jusqu’ici débordées. Les personnes malades sont appelées à contacter en priorité leur médecin avant de se rendre aux urgences. Le CHU rappelle l’importance de la vaccination et du respect des gestes barrières.