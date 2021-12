Covid-19 : le plan blanc à l'épreuve dans les hôpitaux de sept régions de France

Comme à Bordeaux (Gironde), Marseille (Bouches-du-Rhône), Montpellier (Hérault) ou Toulouse (Haute-Garonne), plusieurs dizaines d'hôpitaux sont désormais passés en plan blanc. En un mois, le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 a grimpé en flèche, pour atteindre plus de 13 000 patients. Alors, les hôpitaux anticipent : à Amiens (Somme), des lits supplémentaires viennent d'ouvrir pour pouvoir accueillir tous les malades. "On est à 65 aujourd'hui, et 11 malades sur 15 en réanimation", précise Catherine Latger, directrice du centre hospitalier de Compiègne-Noyon (Oise).

Des soignants toujours plus sollicités

En moins d'une semaine, sept régions ont activé leur plan blanc. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué sur le plateau des 4 Vérités jeudi 9 décembre qu'il devrait probablement s'étendre au niveau national "d'ici à quelques jours". Dans le Bas-Rhin, à Haguenau, le centre hospitalier s'est réorganisé. Le service de médecin polyvalent a été transformé en unité Covid exceptionnelle : 29 lits ont été installés, et certains soignants sont réquisitionnés. Le plan blanc permet d'augmenter la capacité d'accueil, de déprogrammer des opérations non-urgentes et de rappeler des soignants sur leurs congés. Plus d'un an et demi après le début de la pandémie, des médecins et des infirmiers redoutent l'épuisement.